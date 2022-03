Amsterdam NL V Bomen gekapt op Nieuwezijds Voorburgwal en IJdoornlaan: "Een enorm gemis"

Amsterdam is flink aan het kappen deze week. Op de Nieuwezijds Voorburgwal in de binnenstad worden 48 bomen weggehaald en op de IJdoornlaan in Noord verdwijnen 78 bomen. Beide gebieden worden door de gemeente heringericht. Bewoners hebben zich met hand en tand verzet tegen de kap. Zonder succes.

Afgelopen nacht zijn de eerste bomen op de Nieuwezijds Voorburgwal gekapt. De rest volgt de komende dagen. Eveline van Nierop heeft zich het afgelopen jaar fel tegen de kap verzet. "Het is vreselijk. Als je dit nu ziet. Wat een kale gracht hè? Want uiteindelijk is de Nieuwezijds Voorburgwal óók een gracht. En daar horen bomen op te staan." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Impressie herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal

De Nieuwezijds Voorburgwal wordt heringericht. De straat maakt onderdeel uit van de Oranje Loper, een project van de gemeente Amsterdam om de verbinding tussen het Centraal Station en het Mercatorplein in West opnieuw in te richten en op te schonen. Daarom worden de bestaande bomen weggehaald, en later vervangen door nieuwe. Volgens de gemeente is het kappen of verplanten van de bomen op de Nieuwezijds noodzakelijk.

Reactie stadsdeel Centrum: 'We gaan werkzaamheden uitvoeren, waaronder werk aan kabels en leidingen. Omdat die kabels en leidingen heel dicht bij de boomwortels liggen, is er veel kans op schade aan de boomwortels en als gevolg daarvan verlies van conditie en stabiliteit van de bomen.

Dit betekent dat we 48 bomen verwijderen. Hiervan zijn er 10 gezond genoeg om te

verplanten. Tijdens de herinrichting planten we ruim 60 nieuwe bomen (iepen).'

In principe belooft de stad voor elke gekapte boom een andere boom te herplanten. Maar daar kan Kees alleen maar om lachen. Kees woont aan op de Nieuwezijds Voorburgwal en zag de boom voor zijn huis vorig jaar al verdwijnen. "In- en intriest. Zo'n boom maak je al veertig jaar mee. En zo'n nieuwe boom is met dertig jaar pas een beetje op hoogte. Dat ga ik niet meer meemaken." Volgens Eveline valt er met de gemeente niet te praten. "De plannen liggen vast." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

IJdoornlaan in Noord

Ook in Noord zijn bewoners fel tegen de kap van een flink aantal bomen. Het gebied rond de IJdoornlaan gaat op de schop omdat de verkeerssituatie nu onveilig zou zijn. Voordat de werkzaamheden kunnen beginnen moeten 78 bomen gekapt worden. het is de bedoeling dat daar morgen mee wordt begonnen.

Quote "Wij lopen de hele tijd achter de feiten aan" Sita - bewoner amsterdam-noord

De bewoners zeggen dat ze niet of slecht zijn geïnformeerd door het stadsdeel. "We lopen de hele tijd achter de feiten aan," zegt een boze Sita. Langs de weg hangt een groot spandoek met de tekst 'Laat de bomen staan'. Ook buurtbewoner Annemarieke is boos. "Wij waren überhaupt niet op de hoogte van de plannen om zoveel bomen te kappen." Tijd om bezwaar te maken was er niet meer. Ook denken bewoners dat er best plannen te bedenken zijn waarin de bomen niet hoeven te sneuvelen. Maar het lijkt allemaal te laat. In een laatste poging de kap tegen te houden hebben bewoners vanmiddag een petitie met bijna zeshonderd handtekeningen aangeboden bij stadsdeel Noord.

Jaarlijks worden in Amsterdam vele duizenden bomen gekapt. Amsterdam houdt een bomenboekhouding bij voor hoeveel bomen een kapvergunning is aangevraagd en hoeveel bomen er herplant moeten worden.