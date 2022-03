Gyury geëerd voor redden echtpaar uit water: "Anders hadden we het niet overleefd"

Een held voelt de nuchtere West-Fries zich zeker niet. "Ik ben dankbaar dat ik heb kunnen helpen", vertelt Gyuru na afloop van de bijeenkomst. Maar het echtpaar De Rooij is nog steeds enorm dankbaar. "Anders hadden we het niet overleefd", vertelt mevrouw De Rooij. Haar man vult aan: "We zijn heel blij."

Terug naar 13 juni 2021. Meneer De Rooij duwt zijn vrouw in de rolstoel over de Koewijzend in Blokker. Een wiel komt terecht in een gat en dan gaat het mis. "Mijn vrouw vloog er zo uit. Ik zou haar grijpen en vloog haar achteraan. We gingen koppie onder. We stonden tot boven de knie in de prut, konden er nooit zelf uit komen."

In de sloot springen

Gyury rijdt met zijn partner en kind over over de Koewijzend als mensen langs de kan wild zwaaien. Als hij de lege rolstoel ziet weet hij dat het fout is. "Mevrouw lag in het water en hield zich vast aan planten en brandnetels." Omdat ze het echtpaar niet uit het water kunnen krijgen springt hij in de sloot.

"Ik had niet verwacht dat het zo diep was. Je staat hier tot je knieën in de blubber. Dat maakte het voor meneer ook extra lastig om mevrouw haar hoofd boven water te houden. Hij zakte steeds verder in de blubber", legt Gyury uit.

Traumatisch

Met behulp van omstanders wordt het echtpaar uit het water gehaald en komt er ongeschonden uit. Al is mevrouw De Rooij er nog steeds emotioneel onder. "Het was heel heftig."

Voor Gyury is de bijeenkomst waar hij geëerd wordt vooral een mooi moment om met het echtpaar te kunnen spreken. "Ik ben blij met de waardering. Maar ben vooral blij dat zij hier in goede gezondheid zijn."