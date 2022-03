Gedoneerde spullen afgeleverd in Kiev, chauffeurs weer thuis: "Maar we gaan nog een keer"

Ruim 2.200 kilometer legden de chauffeurs van stichting Caritas in totaal af om de gedoneerde goederen, voornamelijk defensiemateriaal, in Kiev af te leveren. Inmiddels zijn de twee chauffeurs weer veilig in Nederland. "Helden noemden ze ons, maar de echte helden zitten in Oekraïne."

Aljona, de vrouw van Wind, is Oekraïense en vrienden van haar zitten nog in Kiev. "Naast de vrienden van Aljona zitten er op de bewuste geheime basis in het centrum van Kiev nog een paar honderd soldaten en vrijwilligers", vertelt Wind. "Ook die moeten voorzien worden van goede kleren, sokken, schoenen, brillen, handschoenen, gehoorbeschermers, verbandmateriaal, kogelvrije vesten, helmen, drones, nachtkijkers en walkietalkies."

"Naast het leveren van de spullen en het daardoor motiveren van de mannen, hebben we ook ons best gedaan om goede contacten te leggen"

De chauffeurs hopen niet gezien te worden als vrijbuiters of avonturiers. "Onze missie was wel degelijk gebaseerd op een doordacht plan", vervolgt Wind. "Naast het leveren van de spullen en het daardoor motiveren van de mannen, hebben we ook ons best gedaan om goede contacten te leggen. En we kunnen zeggen dat dat gelukt is, bizar genoeg tot vlak bij president Zelensky."

Volgende lading

De bestuurders hebben veel geleerd van de reis, en welke spullen essentieel zijn en welke overbodig. "Dit alles kunnen we gebruiken voor ons volgende transport", concludeert Wind ijverig. "We gaan dit met onze vrachtwagens in vervolg brengen naar Chemerivtsi in West-Oekraïne. Daar is het nog veilig."

De Oekraïense pastor Vasyl zit in Chemerivtsi en werkt al 20 jaar samen met de stichting van Jan Pilkes. De pastor heeft daar een grote loods en vanuit daar worden de goederen met kleine busjes naar het front in Kiev gebracht.

