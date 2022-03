Basisschool de Ark in Hensbroek krijgt nieuwe locatie

Basisschool De Ark in Hensbroek is de eerste van de vijf scholen die op de schop gaat. Dat laat het college van B&W van de gemeente Koggenland weten. Er wordt nu onderzocht hoeveel geld er nodig is voor het bouwen en realiseren van een nieuw schoolgebouw voor De Ark.

Wethouder Bijman en wethouder Van Dolder op de mogelijke locatie van het nieuwe schoolgebouw - Gemeente Koggenland

De gemeenteraad heeft in april ingestemd met het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van basisschool De Ark in Hensbroek. Ook wordt er nog gekeken naar de nieuwe locatie. De raad stemde eind 2021 in met het plan om vijf basisscholen beter onderdak te bieden. Deze scholen zijn toe aan uitbreiding, renovatie of nieuwbouw. De Ark is daarvan de eerste. Na de verkiezingen SKO West-Friesland geeft de voorkeur aan het B-veld van voetbalvereniging Apollo'68 uit Hensbroek. Zowel de voetbalvereniging als de Dorpsraad Hensbroek-Wogmeer zijn hiervan op de hoogte gebracht. De verwachting is dat de nieuwe raad na de verkiezingen een beslissing gaat nemen, maar tot die tijd wil het college in beeld brengen wat er allemaal mogelijk is. Volgens de gemeente gaat het om een aanvraag van 100.000 euro.