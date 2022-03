Broedende meerkoet voorkomt weghalen eeuwenoude omgewaaide beuk

De 222 jaar oude beuk in de Bolwerken die vorige maand omwaaide door een zware storm, wordt voorlopig nog niet weggehaald door de gemeente Haarlem. Een meerkoet heeft een nestje in de oude boom op het wateroppervlak gemaakt en het broedseizoen van vogels mag volgens de wet niet worden verstoord.

"Omdat de meerkoet een wettelijk beschermde vogelsoort is, moet de gemeente de boom laten liggen", zegt Hans Jansen van Partij voor de Dieren Haarlem. "Anders was die vandaag weggeweest. En dat zou zonde zijn want het ligt niemand in de weg. De komende jaren kan het een broedplaats zijn voor vogels en insecten en ook een schuilplaats voor vissen tijdens de drukke zomers op het water."

'Onwaarschijnlijk dat boom blijft liggen'

Jansen hoopt dat de gemeente de boom laat liggen, nadat de eieren van de vogels zijn uitgekomen. Volgens hem is de kans groot dat er de komende tijd ook andere vogels in de boom nestelen. Maar volgens Spaarnelanden, die de beuk in opdracht van de gemeente weg zou halen, is dat onwaarschijnlijk. "Het hout gaat naar twee houtverwerkingsbedrijven in de buurt. Zij maken er snijplanken en herinneringszakmessen van."

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het nog niet duidelijk of de boom blijft liggen als het broedseizoen is afgelopen. "Daarvoor moeten we onder meer kijken wat dat zou betekenen voor de veiligheid. Als alles is uitgebroed, weten we daar meer over."