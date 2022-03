Oeverse muzikant Robert Meekel 'The Troubadour' schrijft lied over oorlog in Oekraïne

De 72-jarige Robert Meekel uit Den Oever heeft een lied geschreven over de oorlog in Oekraïne: 'Hold back your guns'. "Ik hoef geen geld, maar zou wel graag willen dat het nummer wordt gedraaid", zegt de muzikant die schrijft en zingt onder de naam The Troubadour. "Ik had het nummer in anderhalve dag geschreven."

Robert Meekel was, voor hij in 1985 bij de offshore ging werken, beroepsmuzikant. Hij trad op met bandjes, kwam in cafés, restaurants en maakte muziek voor ouderen en mensen met een handicap, ook in het buitenland. Toen hij een gezin kreeg, koos hij voor een vast inkomen.

Inspiratie

Maar nu hij met pensioen is, heeft hij zijn oude liefde weer opgepakt. "Ik ben ook met oude teksten bezig en heb regelmatig inspiratie. Zo is dit nummer ook ontstaan. Het stond in anderhalve dag op papier." In zijn eigen studio aan huis heeft hij het nummer opgenomen, net als de andere tientallen nummers die hij heeft geschreven. "Er staan 54 liedjes op mijn naam."

Hij besluit: "Geld hoef ik niet, wel hoop ik dat het nummer – een polka – veel wordt gedraaid."

Beluister hieronder het eindresultaat, Hold back your guns/Stop this crazy war: