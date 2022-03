Ingezamelde spullen onderweg naar vluchtelingen: "Overstroomd met spullen en liefde"

De spullen die afgelopen week zijn ingezameld bij kringloopwinkel Rataplan, zijn onderweg naar de Oekraïense grens bij Polen. Tijdens de inzamelingsactie werd de winkel overspoeld met spullen die allemaal uitgezocht en gesorteerd moesten worden. In totaal worden dertig vrachtwagens met 200 pallets richting het grensgebied gestuurd.

"Mensen zijn gewend om nog bruikbare spullen bij ons te brengen. Voordat wij met de actie zijn begonnen werd ik al een keer gebeld of wij wat deden", vertelt Lizzy Koning van Rataplan.

Dit telefoontje zetten haar aan het denken en na overleg met het management van de kringloopwinkel begon één uur later al de actie. Nu de actie voltooid is hebben ze ruim 200 pallets met spullen opgehaald. "We zijn echt overspoeld met spullen en liefde", aldus Lizzy.

De pallets met spullen gaan met dertig vrachtwagens naar een verzamelpunt in Den Haag. vanaf daar gaan ze richting de Pools-Oekraïense grens, weet Lizzy.