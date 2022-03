Politie op zoek naar getuigen van explosie bij flitsbezorgbedrijf

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben van het explosief dat is neergelegd en afgegaan bij de deur van een flitsbezorgbedrijf aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West vorige week woensdag.

Woensdag 2 maart even na 18.00 uur laat een man iets achter bij de ingang van de darkstore van de bezorgdienst en rent vervolgens weg. Even later volgt er een explosie. Volgens de politie nam de dader daarmee een groot risico, op het moment van de explosie waren er namelijk meerdere mensen in de buurt van de ontploffing. Er raakte niemand gewond bij de actie.

Team Explosieven Verkenning van de politie deed onderzoek naar het explosief en denkt dat het waarschijnlijk om een molotovcocktail ging. De recherche komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben en is ook op zoek naar de persoon die de ontploffing heeft gefilmd.

Op het internet gaat een video rond waarop te zien is dat de man het explosief bij de deur legt. De persoon die het incident filmt lijkt er op te wachten totdat deze afgaat. Bekijk de beelden van de explosie hieronder: