FC Utrecht meldt blessure Veerman; Volendammer langdurig uitgeschakeld

Henk Veerman zal de komende maanden niet in actie komen voor zijn nieuwe werkgever FC Utrecht. De Volendammer raakte afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles geblesseerd aan zijn enkel. De eredivisieclub meldt vandaag dat het herstel van Veerman meerdere maanden zal duren.

"In de slottellen van de eerste helft ging ik een luchtduel aan met Go Ahead Eagles-keeper Andries Noppert", vertelt Veerman op de clubsite van FC Utrecht. "Bij het neerkomen bezeerde ik me. Ik voelde direct een hevige pijn. De voorbije dagen is uit onderzoek gebleken dat ik een enkelblessure heb die me de komende maanden langs de kant houdt."

De 31-jarige Veerman maakte afgelopen transferperiode de overstap van sc Heerenveen naar FC Utrecht. Voor de club uit de Domstad wist hij tot op heden in vijf wedstrijden één keer het net te vinden.