De Peiling: Is internationale vrouwendag nog relevant in deze tijd?

Het is vandaag internationale vrouwendag. Er is in de loop der jaren al een boel veranderd op het gebied van emancipatie en gelijkwaardigheid, maar toch is het voor veel vrouwen wereldwijd niet vanzelfsprekend om dezelfde rechten te hebben als mannen. Het thema van dit jaar is solidariteit, wat betekent dat ook de mannen hun steentje moeten bijdragen. Want ook al is het 2022, deze dag is nog steeds hard nodig, toch?

Zo is het inkomensverschil in Nederland tussen werkende mannen en vrouwen de afgelopen 40 jaar een stuk kleiner geworden. Meer vrouwen zijn gaan werken, ze zijn meer uren gaan werken en ook vaker hoger opgeleid. Toch is er nog steeds sprake van een loonkloof, vrouwen verdienen 14% minder per uur dan mannen.

Gelijkheid

Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat Nederland op de 31e plaats. (IJsland staat bovenaan en Afghanistan onderaan.) In Nederland is 14% van alle bestuurders, mensen die de dagelijkse leiding hebben, vrouw. In de gezondheidszorg worden hart- en vaatziekten bij vrouwen vaker gemist, omdat zij andere symptomen kunnen hebben dan mannen.

Wat vind jij? Is de emancipatie in jouw ogen voltooid, of hebben we nog een hele weg te gaan?