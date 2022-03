Willem II ontdoet zich van trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen

Eredivisieclub Willem II heeft vandaag zowel trainer Fred Grim als technisch directeur Joris Mathijsen op non-actief gezet. De in de Beemster wonende Grim stond sinds afgelopen zomer voor de groep van de Tilburgers. Willem II staat op een teleurstellende vijftiende plaats in de eredivisie

De 56-jarige Grim werd afgelopen zomer door Willem II overgenomen van provinciegenoot RKC. De in Amsterdam geboren trainer begon uitstekend aan het seizoen, maar wist sinds november nog maar één keer te winnen. Het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Heerenveen betekende het einde voor de oud-doelman van Ajax.

Joris Mathijsen

Net als Grim heeft de directie van Willem II besloten dat ook technisch directeur Joris Mathijsen het veld moet ruimen. De voormalig speler van AZ was sinds 2016 bij Willem II verantwoordelijk op het gebied van in- en uitgaande transfers. De 41-jarige Mathijsen had nog een contract tot 2025.

Denny Landzaat, de assistent van Grim, blijft vooralsnog wel aan boord bij Willem II. De oud-speler van AZ kwam op voorspraak van Grim naar Tilburg. Of Landzaat nu de functie van interim-trainer gaat vervullen is nog niet bekend gemaakt.