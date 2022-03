Verdachte kunstroof Zaans Museum is bang voor zijn veiligheid

Kunstrover Henk B. heeft zorgen over zijn veiligheid en die van zijn familie. Dat vertelde zijn advocaat Iwan Appel vandaag aan de rechter in Alkmaar. Henk B. zit op dit moment vast in Rotterdam op verdenking van een poging tot diefstal van het schilderij 'de Voorzaan en de Westerhem' van Monet, augustus vorig jaar uit het Zaans Museum.

Daarin was een goede bekende van Henk B. te zien: ex-kunstrover Okkie Durham reageerde in een reportage op de zaak. Samen met Henk B. roofde Okkie twintig jaar terug twee schilderijen van Van Gogh uit het Van Goghmuseum. Ze werden beiden veroordeeld tot ruim drie jaar gevangenisstraf.

Volgens advocaat Appel is er in een eerder stadium van de zaak informatie naar buiten gekomen waarvan de verdediging zich afvraagt hoe dat kan. Daarna verwees hij naar een uitzending van Shownieuws van gisteravond.

Waar B. nu bang voor is, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk. In de reportage van Shownieuws zei Okkie onder andere: "Henk is geen amateur, hij is te oud voor dit soort dingen. Dan denk ik: 'waarom heb je dit gedaan Henkie?' Ik denk dat hij dat zelf ook denkt: 'shit, wat heb ik gedaan?'" Na de reportage vertelde oud-advocaat Bram Moszkowicz in de uitzending dat Henk B. volgens Okkie in de financiële problemen zit.

De officier van justitie was zich niet van de media-aandacht bewust. Volgens haar is er vanuit het Openbaar Ministerie niets naar buiten gekomen over deze zaak.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is op 19 april om 14.30 uur in de rechtbank van Alkmaar.