Restauratie eeuwenoude Sassluis bij Enkhuizen loopt vertraging op

Door waterdruk is een deel van de vloer in de Sassluis omhooggekomen. Dat meldt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Hierdoor liep de sluis vol met water, waardoor de werkzaamheden tussentijds onderbroken moesten worden.

Afgelopen weekend is het water weer uit de sluis weggepompt, om zo de sluisvloer nogmaals te kunnen inspecteren. "Het is namelijk essentieel dat de sluisdeuren goed over de sluisvloer kunnen bewegen. Dit kun je alleen goed zien als het water uit de sluis is", legt woordvoerder Carmen van der Kort van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) uit.

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de vloer van het benedenhoofd – aan de kant van de havenzijde – omhooggekomen. Bij waterdruk kan de onderkant van de gemetselde en oude vloer namelijk opzetten, licht Van der Kort de opgelopen vertraging toe.

Hierdoor kwam water naar boven, waardoor het benedenhoofd niet drooggezet kon worden. "Omdat we hier te maken hebben met een zeer oude en monumentale sluis, was dit niet van te voren te voorspellen", verklaart de woordvoerder de bolling. "De werkzaamheden kunnen alleen uitgevoerd worden als de sluis is drooggezet."

Om de waterdruk vanaf de onderkant te verminderen, is tussen de schotten van de sluiskolk en het benedenhoofd een kleipakket aangebracht. Dit gebeurde in december vorig jaar en was een tijdelijke oplossing. "De openingen zijn ook afgedicht met klei", gaat Van der Kort verder. "Deze tijdelijke oplossing bleek te werken. De klei zorgde voor voldoende tegendruk, waardoor de sluis weer drooggezet kon worden."

Betonnen vloer

Om verdere schade aan de sluis door waterdruk te voorkomen, is ervoor gekozen om een betonnen vloer te storten. Hiermee wordt de vloer naar zijn oude niveau teruggebracht. "En dat is gelukt", benoemt Van der Kort. "Daar hebben we de afgelopen weken hard aan gewerkt, met dus afgelopen zaterdag de bewegingstest bij de sluisdeuren."

Ingenieursbureau TAUW en betonbouwer Friso Civiel hebben de gehele periode – oktober tot april – nodig om de sluis te kunnen vernieuwen. Toch is een groot deel van de werkzaamheden bij de Sassluis volgens Van der Kort zo goed als afgerond. De verwachting is dat op 1 april, als het vaarseizoen van start gaat, de grootste knelpunten zijn aangepakt.

"Hierna is het werk nog niet helemaal klaar en werken we nog door tot 15 april. We willen de sluis op die dag waterveilig opleveren en weer openstellen, maar we spannen ons in om de sluis eerder te openen daar waar het kan", zegt Van der Kort.