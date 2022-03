Saamhorig West-Friesland opent deuren voor Oekraïense vluchtelingen

West-Friesland opent haar deuren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Particuliere initiatieven krijgen veel aanmeldingen binnen van bewoners die hun zolderkamer of accommodatie beschikbaar stellen. Het wachten is op meer duidelijkheid. En: "Je moet wél goed realiseren waar je aan begint."

Dick Visser is in de gemeente Medemblik één van de initiatiefnemers om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De aanmeldingen stromen binnen. "Er zijn nu zo'n 80 tot 90 plaatsen beschikbaar. Daar zit van alles tussen. Aparte accommodaties, zoals een appartement, een deel van een camping of Airbnb. Maar ook mensen die hun zolderkamer beschikbaar stellen. Heel mooi om te zien."

In Enkhuizen kwamen Jan van der Werf en Gerhard van Galen in actie. Ook de Baptisten Gemeente en de Protestantse gemeente Enkhuizen sloten aan. "Het verspreidt zich als een olievlek", zegt Van der Werf. Daarmee doelt hij ook op het aantal mensen die zich hebben gemeld. "Dat zijn nu zo'n 35 personen." Vanuit de Veiligheidsregio ligt een richtlijn van 30 opvangplekken voor de gemeente Enkhuizen.

Akkoord gegeven

Josien de Wit uit Enkhuizen is één van de mensen die zich heeft gemeld bij de Enkhuizer organisatie. Lang hoefde ze niet na te denken. "Toen ik over het initiatief las, heb ik gelijk mijn akkoord gegeven. Ik stel me altijd maar voor dat ik het zelf ook prettig zou vinden om ergens welkom te zijn, als ik in zo'n situatie terecht zou komen."

Veel is nog onduidelijk. De coördinatie van de vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio en gemeentes zijn druk doende om de organisatie op poten te zetten. "Ik snap dat het een aardige operatie is en dat het tijd in beslag neemt. Maar als het zover is, dan zijn wij er in Medemblik klaar voor. Dat was ook onze opzet", zegt Visser. "We verwachten dat er de komende dagen meer duidelijkheid komt over waar behoefte aan is."

In Enkhuizen is donderdagavond een informatiebijeenkomst, bedoeld voor mensen die zich hebben aangemeld of met die idee spelen. De bijeenkomst is in Brouwerij De Werf in Enkhuizen en start om 20.00 uur. Ook De Wit wacht de ontwikkelingen af. "We hebben een appartement, waar verschillende mensen zouden kunnen wonen. Hoeveel? Dat hangt af van de richtlijnen. Daar hoop ik op de bijeenkomst meer over te horen."

Hartverwarmend

Hoewel het idee om vluchtelingen op te nemen hartverwarmend is, waarschuwt Visser. "Je moet je wel goed realiseren waar je aan begint. Je weet op voorhand niet hoe lang de opvang gaat duren en deze mensen hebben natuurlijk wel het nodige meegemaakt. Je kunt ze moeilijk na twee weken weer buiten zetten."

Josien de Wit: "Het scheelt natuurlijk of je mensen in huis neemt of dat de mensen in een andere accommodatie komen te wonen. Voor ons zou het geen probleem zijn als het meerdere maanden zou duren."

Hoewel de aanleiding triest is, is Van der Werf blij met de animo uit Enkhuizen en de omgeving. "Het leeft heel erg. Dat zie je ook aan het bedrag dat er met de televisieactie is opgehaald. We krijgen de beschikking over drie tolken en sportverenigingen bieden aan dat Oekraïeners gratis mogen sporten. De saamhorigheid is fantastisch om te zien."