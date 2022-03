Scorende Glynor Plet geeft snel duidelijkheid over toekomst bij Telstar

Met zijn doelpunt tegen Jong AZ stond Glynor Plet weer op het scorebord. Het betekende zijn achtste treffer van het seizoen. De aanvoerder van Telstar tikte een voorzet binnen, maar de Jong AZ-goalie kreeg z'n hand er wel achter en tikte de bal weer het doel uit. Toch keurde de scheidsrechter de inzet van Plet goed.

Glynor Plet over z'n treffer en speelminuten - NH Nieuws

Telstar kwam op het trainingscomplex van AZ twee keer op voorsprong, helaas voor de Velsenaren was dit niet genoeg. Jong AZ trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 3-2. Door het verlies staat Telstar nog steeds op de dertiende plek in de eerste divisie. Griepgolf Ondanks de nederlaag verweet Andries Jonker zijn ploeg niks. Zijn selectie is de afgelopen dagen geteisterd door een griepgolf. Daardoor moest de oefenmeester van de Witte Leeuwen een aantal spelers opstellen die niet fit waren. En dat is niet voor het eerst dit seizoen. Wekelijks is het puzzelen voor de Telstar-trainer om tot een opstelling te komen, terwijl de wedstrijden zich in hoog tempo opvolgen. Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker teleurgesteld in de KNVB - NH Nieuws

Toekomst Tegen Jong AZ speelde Glynor Plet de volle negentig minuten mee, maar dat is niet elke week het geval. Zo begon de lange spits afgelopen vrijdag tegen TOP Oss op de bank. Dat heeft te maken met zijn leeftijd. Plet is inmiddels 35 jaar en kan daardoor niet alles meer meedoen. Of hij er volgend seizoen nog een jaar aan vastknoopt, is dan ook de vraag. Tekst loopt door onder de video.

Glynor Plet over z'n toekomst bij Telstar - NH Nieuws

Plet en zijn mannen hebben nu een week de tijd om te herstellen, want de volgende wedstrijd is volgende week maandag thuis tegen NAC. NH Sport is uiteraard bij dit duel aanwezig en doet weer live verslag op NH Radio.

Lees ook Play Sport Play Telstar onderuit in spectaculaire Noord-Hollandse clash met Jong AZ