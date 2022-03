Telstar onderuit in spectaculaire Noord-Hollandse clash met Jong AZ

Het treffen tussen Telstar en Jong AZ in Wijdewormer is gewonnen door de thuisclub. Die overwinning kwam in de tweede helft tot stand toen Iman Griffith het winnende doelpunt maakte: 3-2. Telstar kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong, maar gaf die net zo snel weer weg.

De openingsfase was voor Telstar op het trainingscomplex van AZ. Na twintig minuten leidde dat ook tot de openingstreffer. Een kopbal van Özgür Aktas kon Jong AZ-doelman Boy Reus niet onder controle krijgen, waarna Rein Smit simpel kon scoren: 0-1.

Vier goals in eerste helft

Dat zorgde niet voor paniek bij de Alkmaarse beloften, want zes minuten was het alweer gelijk. Zico Buurmeester kopte de bal over keeper Ronald Koeman jr. heen na een standaardsituatie. Ook de mannen van trainer Andries Jonker waren niet aangeslagen, want na ruim half uur voetballen zorgde Glynor Plet voor de 1-2 uit een voorzet van Randy Wolters. Scheidsrechter Luca Cantineau zag dat de bal ternauwernood over de doellijn was.

Daar bleef het niet in de eerste helft, omdat Buurmeester zijn tweede van de avond aantekende in de veertigste minuut. Na een snelle combinatie schoot de middenvelder de bal met rechts in de linkerbenedenhoek.

Winnend doelpunt Jong AZ

Beide ploegen waren ook na rust aan elkaar gewaagd. De beste kansen waren echter voor de thuisploeg. Zo miste invaller Mexx Meerdink twee dotten van kansen, maar aanvoerder Griffith had zijn vizier wél op scherp staan. Hij kapte naar binnen en krulde de bal in de verre hoek achter Koeman jr.. Op dat moment stonden er nog veertien minuten op de klok in Wijdewormer.

Telstar drong in de slotfase nadrukkelijk aan. Tom Overtoom had in blessuretijd de 3-3 op zijn schoen, maar Reus redde knap. Zodoende komt Jong AZ op gelijke hoogte met de Velsenaren op de ranglijst. Beide ploegen hebben 29 punten en staan daarmee respectievelijk dertiende en veertiende.