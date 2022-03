Verkiezingsdebat Hoorn vanavond live te zien bij WEEFF

Vanavond kruisen de lijsttrekkers van de twaalf Hoornse partijen tijdens een verkiezingsdebat. In schouwburg Het Park gaan de politici met elkaar in debat. Via streekomroep WEEFF is het debat live te volgen.

Schouwburg Het Park

Onder leiding van RTL Z-presentator Donatello Piras gaan de lijsttrekkers vanaf 20.00 uur met elkaar in debat. Onder meer over thema's als wonen, mobiliteit en sociale zaken. Niet alleen de politici hebben het voor het zeggen, ook inwoners van Hoorn kunnen actief meedoen. Met de Mentimeter app kunnen de aanwezigen in de schouwburg en de kijkers thuis hun mening geven en vragen stellen die aan de lijsttrekkers voorgelegd kunnen worden. Live op tv Thuisblijvers kunnen het debat van 20.00 uur volgen via het tv-kanaal van streekomroep WEEFF. Via KPN op kanaal 1359 of via Ziggo op kanaal 45. Het debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart duurt tot en met 21.45 uur.