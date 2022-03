Hovenier Koen (33) vond dode man in bosjes bij tennisvereniging Nieuw-Vennep

De werkdag van de 33-jarige hovenier Koen Bonnet verliep gisteren op z'n zachtst gezegd anders dan anders. Tijdens werkzaamheden rond tennisvereniging de Kikkers trof hij in de bosjes het lichaam van een vermiste man aan.

Foto ter illustratie - Niels van Steijn / NH Nieuws

"Ik was bezig met mijn werkzaamheden aan de bomen. Ik was het hek aan het vrijmaken van takken. We liepen steeds verder en toen zag ik iets liggen", vertelt Koen. "Toen ik wat beter keek, zag ik een paar schoenen liggen, ik dacht dat het om een tas ging. Maar toen ik wat dichterbij kwam, zag ik een bot. Ik zag aan de positie dat het om een arm ging.", aldus de 33-jarige Noordwijker.

Vermiste man uit Zwijndrecht Het gaat om een 41-jarige man uit Zwijndrecht die al langer vermist was, bevestigt de politie. De man was voor het laatst gezien in de nacht van 7 op 8 mei 2021 aan de Luzernestraat in Nieuw-Vennep. Zijn auto werd eerder al aangetroffen op het bedrijventerrein in Nieuw-Vennep-Zuid. De politie laat weten dat er geen aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het stoffelijk overschot van de man lag diep in de bosjes verscholen. Volgens Koen zou het zo maar kunnen dat het er al maanden lag. "Het lichaam was al helemaal ontbonden." Nuchter Ondanks de macabere vondst blijft Koen nuchter. "Het was een ander middagje in Nieuw-Vennep dan ik verwacht had." Hij werkte gisteren in opdracht van de tennisvereniging aan de bosjes en staat ook vandaag weer in hetzelfde gebied te werken.

Lees ook Haarlemmermeer Lichaam overleden persoon gevonden langs Spoorlaan in Nieuw-Vennep

Slachtofferhulp Het meemaken van een ernstig misdrijf, verkeersongeval of calamiteit is erg ingrijpend. Niet alleen als slachtoffer, maar ook als nabestaande of getuige komt er veel op je af. Misschien wil je erover praten, twijfel je om aangifte te doen, wil je een schadevergoeding aanvragen of kom je in het strafproces terecht. Slachtofferhulp Nederland staat voor je klaar en kan je verder helpen. Kijk op www.slachtofferhulp.nl of bel met een van onze medewerkers via 0900-0101.