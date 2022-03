Jonge Venneper ondernemer Jasper (8) verkoopt zelfgemaakte jam voor Oekraïne

Hij is waarschijnlijk de jongste ondernemer die vandaag in actie komt voor Oekraïne. De 8-jarige Jasper uit Nieuw-Vennep maakt de dagopbrengst van zijn jam-handel vandaag over aan Giro 555.

"Drie jaar geleden gingen we bramen plukken en jam maken, en ik dacht: dat kan wel eens een business worden", vertelt Jasper op NH Radio. Inmiddels is het een goedlopend handeltje, vertelt zijn vader Leon, die Jasper de eerste fijne kneepjes van het ondernemerschap heeft bijgebracht. "Hij verkoopt tussen de tien en twintig potjes per week."

'Sinaasappelmannetje'

Zoals een goede ondernemer betaamd heeft Jasper een pakkende naam voor zijn product bedacht: Jaspers Jammie Jam. Die verkoopt hij onder meer vanuit de kraam van het 'sinaasappelmannetje' op het Händelplein in Nieuw-Vennep, vertelt z'n vader.

"Hij mag iedere zaterdag in die kraam staan, waar de jam tussen het fruit staat. Dan staat hij er meestal een uurtje, en gaat daarna spelen. Hij mag de jam laten staan, en dan verkoopt de kraamhouder ook nog een paar potjes voor hem."

En niet alleen de verkoop, ook de productie is bij Jasper in vertrouwde handen. "Alleen het laatste deel van het kookproces doe ik, want dat is te heet", aldus de vader van Jasper.

Doel is dertig potjes

Toen NH Nieuws vanmiddag bij hem op bezoek was, had hij al zeventien potjes jam voor Oekraïne verkocht, maar daar is de jonge ondernemer nog lang niet tevreden mee. "Dertig", zei hij resoluut toen hij de vraag kreeg hoeveel potjes hij voor Giro 555 wil verkopen.

Aan aandacht voor zijn actie is in ieder geval geen gebrek. Door een tweet van de Haarlemmermeerse wethouder Marjolein Steffens heeft Giro 555 Jaspers initiatief inmiddels ook in het vizier.