Militaire erehaag bij uitvaart Enkhuizer oorlogsveteraan Klaas Appel

Met als laatste eerbetoon een militaire erehaag is de Enkhuizer oorlogsveteraan Klaas Appel vanmiddag begraven. Vorige week overleed hij op 101-jarige leeftijd.

WEEFF/Peter Goedhart

Klaas Appel genoot bekendheid door zijn inzet als soldaat tijdens de Slag om Ypenburg aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In 2019 werd hij daarvoor nog geëerd. Maar een held voelde hij zich toen niet. "Ik geloof dat ik wel vier keer naar het toilet ben geweest van de spanning, voordat ik de vrachtwagen instapte. Ik was een schijtlijster, niks geen held. Maar je moest gewoon gaan, doen wat je moest doen." Militaire stoet Vorig jaar werd de Enkhuizer nog verrast door een militaire stoet van 26 voertuigen die speciaal voor hem naar Enkhuizen kwamen. Ook was hij een graag geziene gast bij de herdenking van de Slag om Ypenburg op 10 mei. Ook dit jaar wilde hij weer gaan. vertelde zijn kleindochter Heidie Mulder. "Hij zei tegen mij: 'Je houdt 10 mei toch wél vrij in je agenda?' Ik ging daar altijd met hem naar toe, daar keek hij echt naar uit." Nadat hij eerder corona opliep, maar herstelde, werd hij twee weken geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Daar overleed hij op 101-jarige leeftijd. Na een dienst in Ontmoetingskerk is hij op de algemene begraafplaats in Enkhuizen begraven, en mocht een militair eerbetoon niet ontbreken. Tekst gaat verder onder de foto's

Militaire erehaag voor Klaas Appel op begraafplaats Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Militaire erehaag voor Klaas Appel op begraafplaats Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Militaire erehaag voor Klaas Appel op begraafplaats Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Militaire erehaag voor Klaas Appel op begraafplaats Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart

Militaire erehaag voor Klaas Appel op begraafplaats Enkhuizen WEEFF/Peter Goedhart Volgende

In 2019 maakten we nog een reportage met Klaas Appel, toen hij werd geëerd. Hij vertelde toen uitgebreid over zijn tijd in het leger. "Ik zag donkere stippen aan de horizon. Ze werden groter en groter. Ineens vielen er kleine stipjes uit naar beneden. Daar ontploften de bommen op barakken waar we nog een paar weken daarvoor gelegerd waren. Daarna hoorde ik de kogels langs mijn hoofd vliegen." Bekijk hier de reportage die we in 2019 maakten

Klaas Appel samen met andere veteranen geëerd - NH Nieuws