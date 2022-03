Bakkie Pleur: "Ik sloeg hem zo op de kin. Hij irriteerde mij"

Oud-voetballers Piet Keur en Barry van Galen pakten regelmatig een gele of rode kaart. De meest bekende rode kaart was toen Van Galen scheidsrechter Luinge in de buik een stomp gaf. "Barry belde mij meteen op of het te zien was op TV. Ik zei ik heb niets gezien, maar ik weet zeker dat je hem geraakt hebt", vertelt een lachende Keur.