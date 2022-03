Haarlemmermeer NL V Slim toilet meet je vochtgehalte en zegt wanneer je extra water moet drinken.

"Ik doe iets met toiletten!" Marielle Romeijn zegt het met een glimlach, wanneer haar gevraagd wordt naar haar werk. Terwijl de Volendamse Jolanda het toilet bij de Ruygenhoek langs de A4 nog een goede beurt geeft, legt Marielle het geheim van het slimme toilet uit.

Samen met een Spaans bedrijf heeft Marielle een bijzonder toilet ontwikkeld dat binenkort te vinden zal zijn bij benzinepompen langs de snelweg. Het urinoir meet tijdens het plassen of de bezoeker voldoende gedronken heeft. Binnen een paar seconden verschijnt op een scherm het resultaat en het advies van het apparaat. Je hebt genoeg gedronken, het is twijfelachtig of je vertoond verschijnselen van uitdroging en moet zeker extra water drinken. Het jonge Amsterdamse bedrijf van Marielle Romeijn exploiteerd toiletten langs de snelweg en probeert dat continue te verbeteren. Een publiekstoilet is volgens Marielle allang geen ordinair stinkend hokje meer waar je zo snel mogelijk weg wil. "Wij willen de bezoekers een fijne ervaring geven zodat toiletbezoek comfortabel en rustgevend is."

Met het nieuwe urinoir gaat het bedrijf een stap verder waarbij men de levensstijl van bezoekers wil verbeteren. Gezond leven vindt Romeijn belangrijk en daarmee haakt men aan bij maatschappelijke veranderingen. Marielle zegt nadrukkelijk dat het bedrijf niet op de stoel van de arts gaat zitten. "Het is geen medische apparatuur maar de techniek geeft een goede indicatie". Wie een slechte uitslag krijgt wordt nadrukkelijk aangeraden een arts te bezoeken.

Apparaten die in een handomdraai bloeddruk en BMI meten zijn nu al bij de toiletten te vinden maar volgens Marielle staan we pas aan het begin van wat er straks allemaal kan. We kunnen bijvoorbeeld zonder probleem het glucosegehalte meten waardoor we het risico van diabetes vast kunnen stellen. Voor wie al die informatie niet ongevraagd van een toilet wil horen, kan altijd terecht bij een 'gewoon' toilet. "We zorgen er altijd voor dat bezoekers zelf kunnen kiezen", zo stel Marielle ons gerust. De techniek is nu te vinden bij speciale urinoirs, maar ook voor de dames komen er straks slimme toiletten.

