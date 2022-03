Het belang van opvangen van vluchtelingen: "Het gaat echt om mensenlevens"

Het is belangrijk om vluchtelingen goed op te vangen, vindt Celmo Vidal Queta. De 34-jarige vluchtte zelf 22 jaar geleden voor oorlog in Angola en is toen naar Nederland gekomen. Nu veel Oekraïeners vluchten uit hun land voor de oorlog, beseft Queta wat het betekent om goed te worden opgevangen.

Celmo Vidal Queta in de studio van Haarlem105 - NH Nieuw/Haarlem105

"Ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat niemand zijn of haar land wil verlaten en alles achterlaten. Vluchten is iets wat je overkomt en wanneer dat gebeurt, stoort je wereld letterlijk en figuurlijk in. Het is dus belangrijk om deze mensen goed op te vangen en dat ze vooral met veel respect worden ontvangen. Wat zij meemaken is onvoorstelbaar en ik moet zeggen dat na 22 jaar als ik terugdenk, dan word ik nog steeds boos en verdrietig", zei Vidal Queta in de radio-uitzending Haarlem Vandaag, op Haarlem105.

Quote "Het is soms lastig, zeker wanneer mensen jou niet welkom heten" Celmo Vidal Queta - vluchtte 22 jaar geleden uit Angola

Vidal Queta is sinds een tijdje actief in de politiek. Mensen in Heemstede kunnen zelfs aankomende gemeenteraadsverkiezingen op hem stemmen, hij staat derde op de PvdA-lijst. Van zijn aankomst Nederland kan hij zich nog goed herinneren hoe lastig het soms was. "De belangrijkste herinnering die ik nog heb, is dat je opeens gewoon je oude leven verlaat en letterlijk gedropt wordt in een nieuw land, een nieuwe cultuur, nieuw klimaat en dat is lastig. Zeker wanneer mensen jou niet altijd welkom heten of blij zijn dat je er bent." Het is daarom volgens Vidal Queta goed om te beseffen dat mensen hier zijn gekomen omdat ze echt gevlucht zijn vanwege gevaar voor hun eigen leven. Opvangen vluchtelingen "Het gaat om mensenlevens en als wij die mensen kunnen opvangen dan moeten we dat zeker doen", vervolgt Vidal Queta. "Voor mij was het belangrijk om zo snel mogelijk de taal kunnen leren." Hij vond dit omdat hij zo snel mogelijk nieuwe vrienden wilde maken en deel kon nemen aan de samenleving.

Quote "Het is belangrijk dat mensen gelijk goed worden opgevangen" Celmo Vidal Queta - vluchtte 22 jaar geleden uit Angola

Het goed ontvangen van vluchtelingen biedt ook mogelijkheden voor Nederland, "Het is belangrijk dat mensen gelijk goed worden opgevangen, zodat zij later ook iets terug kunnen doen voor het land waar zij zijn opgevangen", aldus Vidal Queta. De 34-jarige Heemstedenaar is vroeger goed opgevangen en heeft om deze reden er bewust voor gekozen om Nederlander te zijn en hier iets bij te dragen. Hij is de politiek ingegaan omdat hij hier een nieuw thuis mocht vinden. Hij is van mening dat wanneer een vluchteling goed wordt opgevangen de kans groter is dat deze later ook wat terug wil doen voor het land. Informeren Niet iedereen is voorstander van het opnemen van vluchtelingen. "Dat mensen vragen hebben en niet precies weten wat voor invloed het gaat hebben op hun leven vind ik begrijpelijk, waar het mij om gaat, is dat we juist die mensen goed moeten informeren en meenemen in wat het betekent voor een vluchteling en wat voor verschil het kan maken in een mensenleven", vertelt hij. Vidal Queta vindt dat de meeste Nederlanders wel het goede willen doen "Ik denk echt wel dat de meeste Nederlanders gewoon super goed zijn. Alleen wil ik ook dat we ze meenemen en laten zien waarom het zo belangrijk is en wat voor land of dorp we willen zijn".