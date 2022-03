Verkiezingsborden in hele provincie vernield of 'vakkundig weggehaald'

Meerdere politieke partijen in verschillende gemeenten in Noord-Holland laten op sociale media weten dat hun verkiezingsborden vernield, of zelfs verdwenen zijn. Het herstellen van de posters en borden kost volgens de partijen onnodig veel tijd en moeite.

Vernielde verkiezingsposters - Petra van Lint

Wim Groot, partijleider van de VVD in Hollands Kroon dacht eerst dat het een gerichte actie tegen de VVD was, maar dat bleek niet zo te zijn. "Meerdere partijen hebben er last van." Groot laat weten geen aangifte te doen. "Maar we vragen er wel aandacht voor. De gemeente heeft een persbericht eruit gestuurd, na veel aangiften." Geen aangifte Ook Elize Bon, fractievoorzitter van het CDA in Castricum, heeft geen aangifte gedaan. "Ga het maar eens handhaven, dat is niet te doen." Bon heeft gezien dat de borden heel vakkundig, met moeite weggehaald zijn. "Het is niet zo dat je erlangs fietst en er gemakkelijk tegenaan trapt. Iemand heeft bewust de borden eraf getrokken. De tiewraps zitten nog netjes om de paal. Ik denk eraan om de volgende keer bij het plaatsen van de borden 'lach eens naar de camera' erbij te zetten."

Stop met het vernielen van verkiezingsborden! https://t.co/5pwsN4yfGW — Hollands Kroon (@HollandsKroon) March 4, 2022

Petra van Lint, lijsttrekker van de PvdA in Waterland, zegt dat ze dit nog nooit zo erg heeft meegemaakt. "Het kost een hoop tijd en moeite om alles opnieuw te doen, maar ik maak me vooral zorgen over de tweedeling in de maatschappij." In Monnickendam waren afgelopen week bijna alle lantaarnpaalborden van politieke partijen weggehaald. Samenwerking "We hebben de hele campagne lang afgescheurde posters vernieuwd en sommige gedumpte lantaarnpaalborden worden door buurtbewoners die ze vinden weer aan ons teruggegeven", aldus Van Lint. Vooral de borden van landelijk actieve partijen worden volgens haar vernield en weggehaald. De drie politici horen dan wel bij verschillende partijen, over deze kwestie zijn ze het allemaal eens: 'prima als je het niet met ons eens bent, maar laat dat weten in het stemhokje op 16 maart'.