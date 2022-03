Studenten Horizon College bouwden onderzeeeër voor tv-show 'Jekels Jacht'

Zes studenten van het Horizon College in Heerhugowaard hebben in vier maanden tijd een onderzeeër nagebouwd. Onlangs werd het vaartuig in de marinehaven in Den Helder te water gelaten. De studenten kunnen vanavond in het programma 'Jekels Jacht' op NPO2 terugkijken hoe hun avontuur verlopen is.

Horizon College

De nagebouwde onderzeeër is een ontwerp van de 17e eeuwse wetenschapper Cornelis Drebbel uit Alkmaar. Drebbel had daarmee in het jaar 1620 een wereldprimeur. In het tv-programma 'Jekels Jacht' herhaalt presentator Diederik Jekel belangrijke experimenten uit onze wetenschappelijke geschiedenis. De zes studenten van de mbo-opleiding Allround Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer hebben op school in Heerhugowaard de houten boot gebouwd. De 18-jarige Jet Nicolaij uit Stompetoren is blij dat ze aan het project kon meerwerken: "Ik vond het een unieke ervaring en heb allemaal nieuwe technieken geleerd. De boot moest in korte tijd gebouwd worden en we moesten allemaal deadlines halen. Maar het resultaat mag er zijn" Tekst gaat verder onder de foto...

Horizon College

Ook Jacob Slingerland, 19 jaar oud, uit Slootdorp is blij. "Het bouwen van een duikboot voor de televisie; dat maak je nooit meer mee", vertelt Jacob met een grote glimlach op zijn gezicht, "Ik heb er veel van geleerd, zoals hout stomen en lamineren. Dan plak je het hout op elkaar waardoor het een gebogen vorm krijgt. Ik heb vooral ook geleerd om samen te werken. We hebben in korte tijd met elkaar enorm ons best gedaan" De school heeft zelf een filmpje gemaakt met interviews tijdens de te waterlating bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Maar hoe het allemaal echt gegaan is met de onderzeeër, dat is pas vanavond te zien. De uitzending van 'Jekels Jacht' begint om 19.50 uur en is te zien op NPO2. De leerlingen zitten er dan in ieder geval samen klaar voor.