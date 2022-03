Peter maakt 'mantelzorgwoning' klaar voor opvang en hoopt met website meer Oekraïners te helpen

Toen de moeder van Peter Fekkes twee weken geleden naar een verzorgingstehuis verhuisde, besloten hij en zijn vrouw vorige week om de leegstaande mantelzorgwoning in Barsingerhorn beschikbaar te stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Ook de bedrijfsruimte achter het huis, waar plaats is voor tien mensen, stelt Peter open. Om de woningen direct aan Oekraïners te kunnen aanbieden, zette hij een website op. Daar gaat het hard: via de site worden nu zo’n honderdvijftig bedden in heel Europa aangeboden.

Peter en zijn vrouw zijn zelf ook meteen aan de slag gegaan. Ze speurden Marktplaats af op zoek naar nieuwe slaapbanken en begonnen meteen met het zoeken naar Oekraïense vluchtelingen die onderdak zoeken. Het echtpaar stuitte op veel berichten van gevluchte Oekraïners die zo snel mogelijk een slaapplek nodig hadden. Maar ook zagen ze veel chaos als het gaat om het samenbrengen van de vraag naar onderdak en het aanbod van adressen.

Peter besloot daarom niet alleen zelf vluchtelingen op te vangen, maar ook een website op te zetten om vraag en aanbod van opvangplekken te stroomlijnen. Het doel is dat aanbieders van slaapplekken en vluchtelingen elkaar makkelijker kunnen vinden.

Zelfredzaamheid

Peter is zelf leiderschapscoach en vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid van mensen te erkennen. "Mensen kunnen vaak zelf dingen regelen en daar hoeft niet een heel team aan te pas te komen", vertelt de Barsingerhorner.

"Een deel van de vluchtelingen heeft gewoon snel en zonder al te veel papierwerk een slaapplek nodig en daar is deze site voor bedoeld. Vanzelfsprekend zijn er ook mensen die meer hulp nodig hebben, die worden doorverwezen naar het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk."

Nog niemand opgevangen

Tot op heden slapen er nog geen mensen in de woning in Barsingerhorn. De meeste Oekraïense vluchtelingen zijn nog in Polen. De Oekraïense vluchtelingen die al wel in Nederland zijn aangekomen, hebben hier vaak warme contacten. Daar zal de komende tijd verandering in komen.

Tot slot wilt Peter graag een oproep doen aan mensen die verstand hebben van marketing. Om de site goed te kunnen laten functioneren, is het van belang dat Oekraïners de site kunnen vinden. "Dat is niet mijn expertise dus als iemand daarmee kan helpen, dan graag."