Nieuwe exotische zeeslak ontdekt in Noordzeekanaal

Tijdens bodemonderzoek in het Noordzeekanaal is een nieuwe, exotische zeeslak ontdekt. De slak komt waarschijnlijk uit het noordoosten van de Verenigde Staten en is via de internationale zeevracht in Noord-Hollands kustwater terechtgekomen.

Twee levende exemplaren van een in ons land nog niet eerder aangetroffen slakje. Dat is wat Olaf Duijts, onderzoeker bij Bureau Waardenbrug, aantrof tijdens een bodemonderzoek vorig jaar oktober, binnen het bemonsteringsprogramma van Rijkswaterstaat: "Ik weet hoe de soort die we kennen eruit ziet, dus ik dacht meteen: wat voor soort kan het wel zijn?"

De huisjes hebben duidelijke kenmerken van de slakkenfamilie Pyramidellidae die vele duizenden soorten kent en wereldwijd voortkomt. Voornamelijk door de torenvormige vorm en de opening van de schelp. Van de twee 'Stippellijn-tandhoren' betrof de ene een bijna volwassen exemplaar van 3,2 mm, en de ander een beschadigd jonger exemplaar.

Brak kanaal

Het is niet de eerste keer dat er een nieuwe soort wordt ontdekt in het Noordzeekanaal, zegt Duijts. "Het is een brak kanaal, wat de haven ontsluit en waar zoet en zout water zich dus mengen. Er komen hele specifieke soorten voor. Onder andere omdat het zoutgehalte kan wisselen."



Daarnaast komen er schepen over de hele wereld. Duijts: "Het is eigenlijk niet de bedoeling dat fauna over de wereld verscheept wordt, maar we zien dat internationaal zeevracht een bron kan zijn van de introductie van een nieuwe soort."

Duijts legt uit dat exoten zich aan de buitenkant van het schip hechten of zich in het zogenoemde 'ballastwater' bevinden. "Wanneer een leeg schip gaat varen, wordt er ballastwater ingepompt om de juiste diepte te krijgen. In dat water kunnen larfjes of eitjes zitten. Wanneer het schip in een haven lading inneemt, wordt het ballastwater weggepompt."

Overleven

Volgens Duijts lijkt het vooralsnog dat de slakjes uit Noord-Amerika komen: "Maar dat weten we pas zeker na DNA-bewijs." Mochten de twee slakken hier overleven en zich vestigen, dan zijn er volgens Duijts verschillende scenario's te bedenken: "Of ze gaan sterk in aantal toenemen en kunnen inheemse soorten bedreigen of ze zijn voor een bepaalde periode invasief, zakken daarna in aantallen terug en kunnen bestaan naast inheemse soorten. Of ze redden het niet en verdwijnen weer snel. Maar het is nu te vroeg om daar iets over te zeggen."