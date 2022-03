Hoogheemraadschap mogelijk nog jarenlang afnemer van 'besmet' Russisch aardgas

Dat komt doordat het hoogheemraadschap bij de laatste aanbesteding geen strengere milieueisen heeft gesteld. Daardoor weegt een lage prijs het zwaarst en omdat Gazprom meestal de goedkoopste leverancier is, is de kans groot dat het hoogheemraadschap nog jarenlang aan Russisch gas vastzit. Dat meldt mediapartner Streekstad Centraal

Het hoogheemraadschap is voorlopig nog een grootverbruiker van aardgas. Voor de slibdrooginstallatie in Beverwijk is jaarlijks circa 15 miljoen kubieke meter aardgas nodig. Dat in ongeveer 90 procent van het totale aardgasverbruik van het hoogheemraadschap, stelt woordvoerder Thijs Nouwens.



Nouwens weet niet exact hoeveel het HHNK betaalt per kubieke meter gas, maar hij schat in dat dat rond de 20 eurocent is. Daarmee stromen jaarlijks miljoenen euro's vanuit het hoogheemraadschap naar het Russische staatsbedrijf Gazprom.



'Contract met Gazprom opzeggen is vooral symbolisch'



Het hoogheemraadschap zit in zijn maag met het Russisch aardgascontract. In een commissievergadering van het HHNK legde Saskia Borgers afgelopen woensdag uit dat het een uiterst complexe kwestie is. "Het HHNK overdenkt op dit moment alle mogelijke scenario's. Als we het lopende contract opzeggen, moeten we een aanzienlijke boete betalen, die ook bij Gazprom terecht komt."