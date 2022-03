Man van 100 corona-deuntjes Jack van Pel is overleden

Oud-Jutter Jack van Pel is overleden. Jack van Pel kreeg landelijke bekendheid om de 100 deuntjes die hij speelde op zijn accordeon voor Den Helder. Samen met zijn vrouw Vrouwke plaatste hij de video's op Facebook voor wat extra vrolijkheid en om de oud-stadgenoten in te ondersteumen in coronatijd. Jack overleed afgelopen vrijdag. Hij is 80 jaar geworden.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het is al weer bijna twee jaar geleden dat het echtpaar het idee kreeg om de muziekvideo's te plaatsen op Facebook. Jack besloot in zijn tuin in Drachten accordeon te spelen, omdat het overal zo rustig was door de coronamaatregelen. Vrouwke plaatste een foto op de Facebookgroep van Den Helder en kreeg toen de vraag waarom er geen geluid bij zit. Vanaf dat moment is Vrouwke gaan filmen. Geboren en getogen in Den Helder laat de stad hen niet los. Vrouwke: "Een Jutter blijft een Jutter, waar hij ook zit in de wereld." Door de muziekfilmpjes kreeg het echtpaar ook weer contact met oud-klasgenootjes en collega's. NH Nieuws ging eerder bij Jack en Vrouwke langs, toen ze hun honderste deuntje opnamen. Tekst gaat verder onder video.

100 Deuntjes voor Den Helder - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos