Bewoners hangen 'kattentouwen' op om verdrinking tegen te gaan: "De eerste helft hangt!"

Bewoners hebben de eerste nieuwe 'kattentouwen' langs de grachten in Kersenboogerd opgehangen. Doordat er steeds katten in de grachten verdronken, kwamen de inwoners in actie. Aanleiding was de dood van poes Didi (2), waarna inwoonster Linda Bobeldijk een actie opzette.

Even leek de oplossing ver weg: er was geen geld en materialen beschikbaar om ook ook de laatste grachten in Kersenboogerd van touwen te voorzien. Maar na een tijdje lobbyen kwam er schot in de zaak. Na wat belletjes naar scheepswerven in IJmuiden, mochten de inwoners voor een kratje bier daar oude scheepstouwen ophalen. En ook bleek een voormalig initiatiefnemer nog ophangbeugels te hebben.

aangeleverd

"We zijn zaterdag vroeg begonnen met vier buren sterk", vertelt Jeroen Spieker. Onder toeziend oog van de gemeente, boort hij de eerst beugel de grond in. "We zijn gestart bij de gracht bij het Aagje Dekenplein en daarna door naar de Marquettegracht. We willen hierna nog het stuk vanaf de sporthal tot aan de Poolse supermarkt gaan doen." De eerste beugel is direct een bijzondere. Namelijk ter nagedachtenis aan de oprichter van het project 'kat uit de gracht' die jaren geleden het initiatief nam. Tien jaar terug werden er al op verschillende grachten scheepstouwen opgehangen. Zodat dieren die te water raakten, zichzelf in veiligheid konden brengen. Maar niet langs alle grachten hingen er touwen.

aangeleverd

Na de eerste beugels te hebben opgehangen, hebben ze de smaak te pakken. "Het ging als een speer. We legden de zware touwen eerst op de kade al door de beugels heen, dan het gat boren en zo konden we ze makkelijk ophangen", legt Spieker uit. Af en toe stopte er wat nieuwsgierig publiek. "Er was zelfs een meneer die foto's stond te maken en wat mensen die vroegen wat we aan het doen waren en ons initiatief toejuichten." De bewoners zijn van plan binnenkort weer een nieuwe datum te prikken, om ook de rest van de touwen op te hangen.