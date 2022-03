Onderzoek na meldingen over intimidatie en angstcultuur bij Cultuurgebouw Hoofddorp

De Raad van Toezicht (RvT) van het Cultuurgebouw in Hoofddorp heeft een serie gesprekken gevoerd over het proces rondom de reorganisatie en naamsverandering. Dat bevestigt de voorzitter van de RvT, Max Merkx zojuist tegenover NH Nieuws.

De gesprekken zijn een reactie op het nieuws over een angstcultuur en intimidatie rondom dit proces. "We hebben een hele serie gesprekken gevoerd met mensen van de ondernemingsraad, vertrouwenspersonen, initiatiefnemer van een petitie tegen de naamsverandering, Toon Bouman en de bureaus die de reorganisatie en de naamgeving hebben begeleid.

Gesprekken

"Ten eerste zijn we tijdens deze gesprekken gaan kijken of er goede procedures zijn rondom het melden van een mogelijke angstcultuur. Je kunt dan bijvoorbeeld denken of er genoeg vertrouwenspersonen zijn. Die procedures zitten goed in elkaar. Daarnaast zijn we gaan kijken naar het startpunt van het hele proces.", vertelt Merkx.

Hij verwijst naar de bestuurlijke fusie van de organisaties in 2015, in dat jaar kregen Schouwburg de Meerse, Pier-K, poppodium Duycker en de bibliotheek één directieteam. Ook controleert vanaf dat moment één Raad van Toezicht de Raad van Bestuur.

Elf bijeenkomsten

Het verandertraject, waaronder een nieuwe naam, is 2,5 jaar geleden opgestart. "We hebben gekeken of dat proces zorgvuldig is gegaan. Er zijn meer dan dertig mensen betrokken geweest en daarnaast zijn er elf bijeenkomsten geweest. Er is daarin ruimte geboden aan mensen om te zeggen wat ze vinden. Op die manier werd ook de naam 'Spil' afgeschoten.

Deze week volgt nog een gesprek met het directieteam, met onder andere directeur Arjan Davidse. Op vragen van NH Nieuws over deze gesprekken heeft Davidse niet gereageerd.

Merkx geeft aan volgende week intern terugkoppeling te geven van de gesprekken. Hij zegt nog niet te willen reageren op vragen over een mogelijke angstcultuur en intimidatie.