LIVE NH Sport met Jong AZ - Telstar en Jong Ajax - ADO Den Haag

In de heenwedstrijd versloeg Telstar met bondscoach Louis van Gaal op de bank met 1-0 van Jong AZ. Glynor Plet maakte het winnende doelpunt. De topscorer zat afgelopen vrijdag tegen TOP Oss (2-2) op de bank, maar staat vanavond in de basis. Jong AZ hield vrijdag in Doetinchem De Graafschap op 0-0. De ploeg van trainer Maarten Martens maakt het elke tegenstander knap lastig, maar heeft de laatste zes duels desondanks niet gewonnen.

Trainer Andries Jonker heeft zijn ploeg al de kampioen van Nederland gelijkspelen genoemd. Geen enkele profclub eindigde zo vaak een wedstrijd zonder winnaar: elf keer. Daardoor staat Telstar in zijn ogen te laag op de ranglijst. Maar met de dertiende plek in de eerste divisie staan de Velsenaren er wel beter voor dan Jong AZ dat na een sterke seizoensopening is weggezakt naar de zestiende plaats.

Ook de beloften van Ajax komen in actie. De nummer vijf van de eerste divisie ontvangt ADO Den Haag dat één plekje lager op de ranglijst is terug te vinden. Het verschil is één punt, waarbij ADO wel twee wedsrijden minder heeft gespeeld. Op papier behoort ADO met FC Volendam, FC Emmen, Excelsior en FC Eindhoven tot de belangrijkste kandidaten voor promotie naar de eredivisie.

Jong Ajax wisselvallig

Jong Ajax ging twee weken geleden op eigen veld verrassend onderuit tegen het dit seizoen slecht presterende Almere City FC (1-3). Vier dagen later struikelde FC Emmen bijna over de Amsterdamse talenten (2-1). Afgelopen vrijdag kwam de ploeg van trainer John Heitinga niet in actie. Ook bij Jong Ajax - ADO Den Haag wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Frank van der Meijden is de verslaggever.

De extra radio-uitzending van NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Stef Swagers.