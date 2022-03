Zaanse burgemeester Jan Hamming over opvang 2000 Oekraïners: "Wij gaan dat fixen"

Het gaat lukken om de komende weken zo'n tweeduizend Oekraïense vluchtelingen op te vangen in de regio Zaanstreek-Waterland. Dat zegt Jan Hamming, de burgemeester van Zaanstad en tevens voorzitter van de veiligheidsregio. Gisteren liepen honderden mensen mee in een fakkeloptocht in het centrum van Zaandam om steun aan de Oekraïners te betuigen.

Alle veiligheidsregio's moeten op korte termijn duizend vluchtelingen uit Oekraïne opvangen, is besloten door het kabinet. Binnen enkele weken worden dat er tweeduizend. Vastbesloten zegt Hamming: "Dat gaat ons lukken. Zoals ze in Duitsland hebben gezegd: 'wij krijgen het voor elkaar', zo wij gaan het hier ook voor elkaar krijgen. Wij gaan dat fixen." Hij vervolgt: "Er komen nu elk uur mensen uit Oekraïne Zaanstad binnen. Die worden gelukkig nu goed gehuisvest, dankzij ook de hotelsector die de schouders eronder zet. Dat is fantastisch. Nu zijn we keihard bezig - dag en nacht - om extra nieuwe voorzieningen te realiseren."

"Het gaat in fases. Op korte termijn moeten we ervoor zorgen dat kinderen niet in de vrieskou 's avonds op straat zijn. Dat gaat goed. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat mensen op de middellange of zelfs lange termijn - afhankelijk van hoe lang de oorlog duurt - hier kunnen worden opgevangen." Tekst loopt door onder de video

De honderden mensen die op de steunbetuiging waren afgekomen, maakten indruk op Hamming. "Ik denk dat we met elkaar voor een enorme opgave staan de komende tijd. Het is ontzettend belangrijk dat we dan naast elkaar staan. Het is bijzonder vanavond met zoveel mensen. Dat geeft mij de energie om de komende weken er extra hard tegenaan te gaan om alles te regelen."