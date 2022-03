Haller moet penalty's overlaten aan Tadic: "Je kunt hier niet met hem over praten"

Als na de wedstrijd Haller gevraagd wordt of er een discussie is geweest over wie de penalty's mag nemen, zegt hij lachend: "Je kunt hier niet met Tadic over praten." Maar de wens van Haller om vaker vanaf elf meter achter de bal te staan steekt hij niet onder stoelen of banken. "Ik zal iets doen om vaker penalty's te krijgen."

Tegelijkertijd laat de spits weten dat de strafschoppen in goede handen zijn bij de Serviër. "Hij staat bovenaan de lijst", zegt Haller. "Hij kan ook niet stoppen na twee gemiste penalty's en zeggen: 'Dat moet ik aan een ander overlaten.' Nee, Hij zal blijven scoren."