Griepgolf teistert Telstar, acht spelers hebben klachten: "Knippen en puzzelen"

Het zit dit seizoen niet mee voor Telstar. Na blessuregolven en een coronagolf kampen de Witte Leeuwen nu met een griepgolf. "Acht spelers hebben last van verkoudheid en keelpijn. We gaan weer knippen en puzzelen", blikte trainer Andries Jonker vooruit op het duel van vanavond met Jong AZ.

Andries Jonker - Orange Pictures

Telstar is op zich goed uit de wedstrijd gekomen tegen TOP Oss, maar heeft nu het volgende probleem. "We hebben overleg gehad met de dokter", legt Jonker de situatie uit. "Het is in ieder geval geen covid dit keer. Sommige spelers zijn naar huis gestuurd, sommigen zijn thuis gebleven en anderen hebben het toch opgebracht om te trainen. Het is dus weer puzzelen wie er in staat is om te spelen en wie er een stukje mee kunnen doen."

Jonker bevestigt dat bij het achttal een aantal basisspelers zitten. "Nu moet je je weer afvragen of ze wel in actie kunnen komen. Daarachter zitten jongens die vrijdag op de bank zaten, die nog wel invielen. Die spelers kunnen eigenlijk niet beginnen aan zo'n wedstrijd. We gaan weer knippen en puzzelen." Reservebank In het duel met TOP Oss zaten beoogde basisspelers Glynor Plet, Tom Overtoom en Siebe Vandermeulen op de bank. "Zij zijn niet allemaal fit. Een enkeling zit daar, omdat hij domweg zijn plek is kwijtgeraakt. Er zitten er ook een aantal spelers op bank vanuit fysieke overwegingen, die op de weg terug zijn. Die kunnen wel invallen, maar niet beginnen aan de wedstrijd. Anders moet je ze in de rust weer wisselen." "Bij Plet is het meer een kwestie van afwegen met dit soort wedstrijden kort op elkaar", vervolgt de trainer over de spits. "Het ligt er dan aan in welk duel je hem wil inzetten. Hij gaat in ieder geval spelen." Volgens Jonker zijn duels met Jong AZ altijd 'interessante gevechten'. "Het zijn toch een beetje prestigeduels, waar AZ er altijd vol opklapt. Wij zien de uitdaging wel om van het grote AZ te winnen, ook al is het Jong AZ. Het is toch je eer te na om daar van te verliezen." Tekst gaat verder onder de foto.

Louis van Gaal zat in september eenmalig op de bank bij Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

De editie eerder dit seizoen stond in het teken van Louis van Gaal. De oud-speler van Telstar en bondscoach van Oranje keerde eenmalig terug in Velsen-Zuid als hoofdtrainer. Hij coachte de Witte Leeuwen in september naar een overwinning. "Dat was een geweldige dag, wij speelde als nummer achttien tegen de koploper. Destijds was het ook een uitdagend gevecht om de punten die gelukkig in ons voordeel werd beslecht. Fantastisch dat dát met Louis van Gaal gebeurde. Die wedstrijd gaan mensen niet snel vergeten."

Afgelopen vrijdag gaf de trainer van Telstar na afloop aan dat zijn ploeg te weinig met de voorzetten deed. "We kunnen daar geen extra aandacht aan geven, omdat we dat al maandenlang doen", aldus Jonker. "In onze speelwijze zit opgesloten dat we de voorzet zoeken, als je jezelf wil belonen moet je hem er toch inschieten. Dat verklaart deels waarom we laag op de ranglijst staan en ook waarom we kampioen gelijke spelen zijn. Meer dan elke andere club in het betaald voetbal speelden we gelijk tot nu toe. " Jong AZ - Telstar is, net als Jong Ajax - ADO Den Haag, vanavond live op de radio te volgen. De extra uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur.