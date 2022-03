Acties voor Oekraïne: Arena doneert deel wedstrijdopbrengst, schippers organiseren rondvaart

Maandag is de landelijke actiedag van Giro555 om geld op te halen voor de oorlog in Oekraïne. Om die reden wordt op meerdere plekken in Amsterdam actie gevoerd. Zo doneert de Johan Cruijff Arena vandaag een deel van de wedstrijdopbrengst en organiseren schippers morgen een rondvaart vanaf de Hermitage.

De thuishaven van Ajax staat het symbolische bedrag van 14.000 euro (naar het rugnummer van Johan Cruijff) af aan Giro555. Het geld wordt opgehaald uit de wedstrijdinkomsten van het duel van Ajax tegen RKC Waalwijk. Deze wedstrijd is zondagavond in de Johan Cruijff Arena.

De Johan Cruijff ArenA doneert 14.000 euro van de opbrengsten van Ajax - RKC Waalwijk aan Oekraïne.



Iedereen heeft recht op vrede en vrijheid, het Oekraïense volk heeft onze steun hard nodig. Geef jij ook? » Giro555

#standwithukraine #nowar #ajarkc @AFCAjax pic.twitter.com/DgA6T2iJub — Johan Cruijff ArenA (@cruijffarena) March 6, 2022

Oekraïnse pianiste In het Concertgebouw vinden zondagmiddag en -avond twee benefietconcerten plaats. De uitvoeringen, geïnitieerd door de Oekraïense pianiste Anna Fedorova en de Russische celliste Maya Fridman, haalden met de oorspronkelijke ticketverkoop al zo'n 90.000 euro op. "Anna Fedorova is echt een beroemdheid", vertelt Jacob van der Vlugt, woordvoerder van het Concertgebouw. "Een Rachmanninoff-concert dat ze jaren geleden bij ons uitvoerde, is inmiddels meer dan dertig miljoen keer bekeken op YouTube. In de wereld van de klassieke muziek zijn zulke aantallen ongekend." De volledige opbrengst gaat naar Giro555. Van der Vlugt laat weten dat het opgehaalde bedrag nog altijd stijgt, omdat er later extra tickets bijgekomen zijn. Bovendien worden ook de horeca-inkomsten gedoneerd. Het totale bedrag maakt het Concertgebouw aan het einde van de avond bekend. Het concert wordt om 20.15 uur live uitgezonden op NPO Radio 4.

Boottocht Langs de grachten bieden verschillende schippers maandag rondvaarten aan. De tochten beginnen en eindigen bij de kade voor de Hermitage. Een kaartje kost 15 euro en de rondvaart duurt ongeveer een uur. Meer dan tien boten doen mee aan de vaart. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur varen ze herhaaldelijk rondjes. De actie wordt georganiseerd door Gerrit Bakker, een gepensioneerd biologiedocent die inmiddels freelance schipper is. "Ik heb dagen met mijn ziel onder mijn arm gelopen", vertelt Bakker, "totdat ik het idee kreeg om dit te gaan doen." Bakker begon rederijen en collega-schippers te benaderen met de vraag of ze mee wilden doen, maar inmiddels melden die mensen zich bij hém aan. "Iedereen is bevlogen, iedereen is geraakt. Dat mensen in Oekraïne die vrijheid die we in Amsterdam wel hebben nu verliezen, dat raakt mensen. Dat voel je bij iedereen." Inmiddels zijn er meer dan 10 boten die meedoen aan de rondvaart. "Je kunt de boten hebben, maar het belangrijkste is dat er mensen komen", zegt Bakker. "Maar het wordt mooi weer, dus ik hoop dat we het druk krijgen." Voor de rondvaarten kun je niet reserveren.

Rondvaartboot Sarah

Actie brandweer Ook de brandweer is een inzameling gestart. De brandweerlieden uit de regio roepen mensen op om houdbaar eten, melkpoeder voor jonge kinderen en medicijnen naar één van de kazernes in de regio te brengen. Deze worden vervolgens aan meerdere organisaties in Oekraïne gedoneerd.

Acties culturele sector Ook meerdere cultuurinstellingen slaan de handen ineen. Onder de naam hArtforUkraine worden er inkomsten gedoneerd aan Giro555. Zo doneert het Koninklijk Paleis op de Dam de gehele dagopbrengt van zondag 6 maart. Mediamatic organiseert breiworkshops, waarbij de opbrengst daarvan naar Giro555 gaat. Theatergezelschap Orkater en het Bijlmerparktheater geven gezamenlijk een deel van de opbrengt van de voorstelling De Gliphoeve aan Oekraïne. Bekijk hier welke organisaties nog meer meedoen aan de actie.