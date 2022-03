Spannend Alkmaars verkiezingsdebat: "Jouw opvatting is een vermorzeling voor jongeren"

Maar liefst vijftien Alkmaarse politieke partijen hopen op zoveel mogelijk stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarom gingen zij vanavond de strijd met elkaar aan tijdens het verkiezingsdebat van Streekstad Centraal en NH Nieuws. Ze spraken over woningbouw, bereikbaarheid, milieu en energie en de opvang van asielzoekers. En dat ging er soms fel aan toe.

Marco Schilpp

De avond wordt afgetrapt met hét heetste hangijzer van de komende verkiezingen: woningbouw. De Alkmaarse inwoonster Elle Wessel legt meteen een pijnlijk probleem op tafel: haar twee volwassen dochters wonen nog steeds in haar 'vrij kleine huisje' in de Spoorbuurt. De ene zoekt een koopwoning binnen de gemeente, de ander een sociaal huurhuis. Dat lukt maar niet door een gebrek aan aanbod. Alle partijen zijn het erover eens dat er gebouwd moet worden. "Op onze verkiezingsposter staat niet voor niets een hijskraan", aldus David Rubio Borrajo van de Partij van de Arbeid. Sommige oppositiepartijen zijn zelfs van mening dat de huidige coalitie niet genoeg heeft gedaan om meer huizen te realiseren. Hierop reageert John van der Rhee van coalitiepartij VVD dat er de afgelopen jaren 'veel in gang is gezet', maar 'dat lost nu niets op’. Het uitvoeren van de woningbouwplannen neemt volgens hem simpelweg te veel tijd in beslag. Tekst gaat verder onder foto:

NH Nieuws / Laura Gremmee

Zelfbewoningsplicht Op de stelling 'voor nieuwe koopwoningen moet een zelfbewoningsplicht komen voor vijf jaar' wordt door de politici opvallend eensgezind gereageerd. Het overgrote deel van de partijen is hier voor. Op deze manier hopen ze vooral gespeculeer op de woningmarkt tegen te gaan.

Quote "Als je een openluchtmuseum van onze historische binnenstad wil maken, moet je hem afsluiten voor auto's. Nooit, nooit, nooit". John van der rhee (VVD)

Jelle Wittebrood van Forum voor Democratie is juist tegen. "Wij zijn voorstander van de vrije markt", zegt hij. "Natuurlijk zijn er uitzonderingen, iemand met honderden panden in Amsterdam bijvoorbeeld. Maar als een kleine ondernemer in Alkmaar in een pand wil investeren, is dat geen probleem." Arie Epskamp van Seniorenpartij Alkmaar noemt deze opvatting 'een vermorzeling' voor jongeren die stappen willen maken op de woningmarkt. "Het is steeds moeilijker voor hen." Bereikbaarheid Over naar het volgende thema: 'bereikbaarheid'. Vinden de politici dat de Alkmaarse binnenstad autovrij moet worden? "Onzin", zegt Van der Rhee resoluut. "Als je een openluchtmuseum van onze historische binnenstad wil maken, moet je hem afsluiten voor auto's. Nooit, nooit, nooit doen." John Hagens van Leefbaar Alkmaar twijfelt en laat zowel zijn rode als groene kaartje zien. "Binnenstadbewoners moeten bij hun huis kunnen komen", stelt hij. Wel wil Hagens dat toeristen en dagjesmensen zo snel mogelijk op parkeermogelijkheden worden gewezen. "En het tarief moet niet te hoog zijn. We moeten het aantrekkelijk maken voor bezoek." Tekst gaat verder onder foto:

NH Nieuws / Laura Gremmee

Milieu en energie Ook milieu en energie is een heet hangijzer bij de komende verkiezingen, daarom leggen we de stelling ‘in Alkmaar komen geen zonneweides’ voor. Onder meer ChristenUnie en GroenLinks laten weten eerst andere mogelijkheden te willen gebruiken, maar zonneweides niet kunnen uitsluiten omdat de energietransitie 'broodnodig is'.

Quote "Iedereen focust zich op groene energie, maar we kunnen het niet kwijt. Zorg eerst dat je het kwijt kan" Ben bijl (BAS)

CDA wil absoluut niet dat landbouwgrond voor zonneweides wordt gebruikt. "Op dit moment worden boeren benaderd om zonneweides op hun land te laten zetten. Daar worden klappen geld tegenaan gegooid en boeren staan voor een dilemma." Maar 'wat er nu in Oost-Europa gebeurt' - de Russische invasie in Oekraïne - laat volgens Postma zien dat Nederland niet afhankelijk moet zijn voor voedsel van het buitenland. Ben Bijl van BAS is het hiermee eens en voegt toe: "Iedereen focust zich op groene energie, maar we kunnen het niet kwijt. Zorg eerst dat je het kwijt kan." Asielopvang Het laatste thema van de avond is de opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. Op de stelling 'Alkmaar moet zeker niet meer statushouders huisvesten dan nu opgelegd door het rijk' laat de FvD weten 'liever helemaal geen vluchtelingen op te vangen, maar wat moet dat moet'.

Quote "Maak geen onderscheid in mensen die vluchten door bommen in Oekraïne of bommen in Syrië" Kivilcim Pinar (Partij voor de dieren)

David Rubio Borrajo van de PvdA denkt daar heel anders over. "Ik heb mij in dertig jaar nog nooit geschaamd voor Alkmaar, behalve nu", zegt hij. Op dit moment worden er geen asielzoekers opgevangen in de stad, terwijl we 'een centrumgemeente zijn'. "Neem die rol. Kiev, Beiroet, Baghdad, maakt ons niet uit." Partij voor de Dieren deelt die mening: "Als het goed hebt, maak je de tafel langer en niet de hekken hoger", zegt lijsttrekker Kivilcim Pinar. "Maak geen onderscheid in mensen die vluchten door bommen in Oekraïne of bommen in Syrië." Kijk hieronder het verkiezingsdebat terug: