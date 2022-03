Blauw-Wit pakt volle buit in Noord-Hollands onderonsje met Groen Geel

In de beginfase ging de score van 2-2 naar 4-7. Hierna namen de bezoekers een ruime voorsprong van zeven punten (7-14). Deze marge hielden zij vast tot aan de rust: 9-16.

Aanvankelijk leek Blauw-Wit in de tweede helft niet meer in de problemen komen, toen de voorsprong werd uitgebreid van 11-17 naar 13-19. Deze gedachte verdween nadat de Wormers op 19-22 kwamen. Bij een stand van 20-23 scoorde Momo Stavenuiter (die gedeeld topscorer werd) 20-24. De zege kwam hierna niet meer in gevaar: 21-25.

Door de overwinning behoudt Blauw-Wit de koppositie in de degradatiepoule met tien punten. Groen Geel blijft op acht punten steken en ziet de Amsterdammers uitlopen.

KZ

In de kampioenspoule heeft KZ ook de derde groepswedstrijd verloren. Op bezoek bij DVO stond het bij de rust 9-5. In de tweede helft kwam de zege van de thuisploeg niet meer in gevaar en verloren de Zaankanters met 21-16.