Mobiele Eenheid moet opnieuw krakers uit pand bij Vondelpark halen

Het in januari gekraakte en door de politie ontruimde pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid is opnieuw gekraakt. De Mobiele Eenheid gaat de krakers er opnieuw uithalen.

Opnieuw krakers in pand bij Vondelpark Inter Visual Studio / Sander Disselköter

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een spoedontruiming op last van de officier van justitie. Ze zegt dat het pand, dat op steenworp afstand van het Vondelpark ligt, vandaag 'herkraakt' is.

Rond 17.30 uur werd leden van de Mobiele Eenheid gevraagd om bij het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West te verzamelen. De ontruiming is vermoedelijk rond 19.30 uur begonnen. Ter assistentie is er rond 19.00 uur een ladderwagen van de brandweer opgeroepen.

Vorige week beantwoordde het stadsbestuur nog vragen van JA21 over de kraakactie die in januari plaatsvond. Het stadsbestuur bevestigde daarin dat de krakers toen illegaal bezig waren. "Ieder pand waar een eigenaar een concreet plan voor ingebruikname voor heeft wordt zo snel mogelijk ontruimd."

Verschillende buren gaven in januari ook aan dat ze het niet met de krakers eens waren. Het pand zou leeg hebben gestaan omdat de eigenaar in een juridische strijd met buren zit over de aanleg van een zwembad. De krakers zelf wilden toen niet reageren.