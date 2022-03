Handbalsters plaatsen zich voor EK na comeback, Ten Holte heeft heldenrol

Oranje won afgelopen donderdag al met 31-25 van Duitsland, dus een nieuwe zege was genoeg voor plaatsing. Desondanks namen de bezoekers brutaal de overhand en sloegen de Duitsers een gaatje: 3-6. Nederland kwam in de eerste helft dichter bij, maar de rust werd bereikt met 15-17 in Duits voordeel.

Door de overwinning kan plaatsing Nederland niet meer ontgaan. Wit-Rusland is namelijk door de Europese handbalbond EHF uitgesloten van deelname vanwege de oorlog in Oekraïne. Het EK wordt in november dit jaar gespeeld in drie landen: Noord-Macedonië, Montenegro en Slovenië.