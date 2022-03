Davis Cup-team met Griekspoor en Van de Zandschulp plaatst zich voor Finals

Van de Zandschulp rekende op vrijdag af met Alexis Galarneau in twee sets 7-5, 7-6 (na een tiebreak). Griekspoor won later met 6-4 en 6-4 van Steven Diez. Hierdoor was de stand 2-0 in het voordeel van Nederland.

Zaterdagmiddag maakte het duo Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop het karwei af. Zij versloegen Peter Polansky en Brayden Schnur in twee sets: 7-5, 6-3.

