Twee jaar later dan gepland wordt NK alpineskiën gehouden bij Il Primo

Aanvankelijk zou de NK alpineskiën in maart 2020 worden gehouden in Bergen. De Nederlandse Ski Vereniging besloot dit kampioenschap af te gelasten wegens de uitbraak van het coronavirus. De NK wordt volgend weekend alsnog bij Il Primo gehouden.

Het is nog onduidelijk of skiër Maarten Meiners uit Naarden mee zal doen aan de NK. Komend weekend staat er namelijk ook de WK reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora op het programma.

Er worden zo'n 200 wedstrijdskiërs verwacht bij de NK alpineskiën, zowel jeugd als senioren. Enkele dagen na de bekendmaking van de afgelasting in 2020 werd de eerste lockdown door het kabinet ingevoerd.