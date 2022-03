Honderd keer het kopje van Bloemendaal op voor Oekraïne: "50 euro geven vond ik summier"

Milan van Boheemen uit Amsterdam fietst met zijn vrienden maar liefst 100 keer het kopje van Bloemendaal op om geld in te zamelen voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Net als vele anderen volgt Milan het nieuws over de oorlog daar op de voet en wil hij iets doen om te helpen. "50 euro geven vond ik wat summier, dus ik dacht eraan om een inzamelingsactie te beginnen."

Voor elke gesponsorde 15 euro fietst Milan één keer het kopje van Bloemendaal op. Een mooi idee, maar dat liep deze week al snel uit de hand. Toen de teller binnen twee dagen 750 euro aantikte, besloot hij hulp in te schakelen van vrienden.

Niek, Joris en Peter fietsen nu met hem mee. "Het lijden van ons vandaag staat natuurlijk in geen verhouding met wat er aan de hand is in Oekraïne", vertelt Joris. "Een miljoen mensen zijn al het land uit gevlucht en die moeten natuurlijk worden opgevangen. Dat gaat niet vanzelf en wij kunnen zo ons hele kleine steentje bijdragen aan deze hele absurde situatie."

Veel steun

De mannen fietsen elk ruim 30 keer het 'kopje' naar boven. Een flinke klim, maar als ervaren wielrenners is het prima te doen op deze zonnige zaterdag. "Het begon wat fris, maar nu is het heerlijk", vertelt Milan. Dat zijn actie zoveel steun krijgt vanuit zijn omgeving had hij niet verwacht. "Nee want dan had ik wel 30 euro per rondje gevraagd", lacht hij.

Aan de kant staan vrienden en familie van de mannen om hen aan te moedigen. "Iedereen wil natuurlijk wat doen, maar wat kunnen we?", vertelt Els, de moeder van Milan. "Ik vind het heel goed dat hij dit verzonnen heeft en dat het zo goed heeft uitgepakt allemaal. Ik ben super trots!"