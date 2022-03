Initiatiefnemer over voorlopig geschrapte strandpaviljoen: "Het is een spijtig verhaal"

Het voorlopig schrappen van het strandpaviljoen aan het Blaricumse strand bij de Voorlandse Stichtse Brug was een bittere pil voor initiatiefnemer Jan Geesink. Door de uitspraak van de rechter is de verleende vergunning voorlopig geschorst. Dat laat hij weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Het strandpaviljoen komt in een gebied van beschermde natuur, waardoor de natuur op een andere plek gecompenseerd moet worden. De stichting Vrienden van het Gooi tekende bezwaar aan en maakte de stap naar de rechter. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de procedure die de provincie en de gemeente hebben gevolgd niet goed was. Zo zijn afspraken tussen de twee partijen over de compensatie van de natuur niet officieel vastgelegd waardoor de bezwaren over natuur niet behandeld zijn.

Geesink was zelf ook aanwezig in de meervoudige rechtkamer toen de rechter uitspraak deed. De sfeer in de rechtzaal noemde hij 'prima.' De initiatiefnemer nam zelf ook het woord.

Acht jaar

Maar liefst acht jaar geleden begon Geesink het initiatief van een strandpaviljoen. Dit was op uitnodiging van de gemeente, waarna hij op basis van de zogenoemde Structuurvisie een plan heeft opgesteld. Een Omgevingsplan was er niet, maar dit werd vanwege de haast opgelost met een speciale procedure. "Zo ging dat lang in een positieve sfeer door", blikt Geesink terug. "Maar met terugwerkende kracht was dat niet de juiste keuze. Het is een spijtig verhaal."

Binnen afzienbare tijd heeft Geesink weer een afspraak met de gemeente. Daar moet ook de Vrienden van het Gooi bij aan tafel kunnen komen, als het aan Geesink ligt."Laten we alles maar eens eerlijk en open op tafel leggen. Er moet voor Blaricum een positieve invullig aan gegeven worden."

Luister het hele interview met Jan Geesink terug via deze link.