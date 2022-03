Plan voor Fietsdepot bij Amsterdam Centraal van de baan

Amsterdammers die hun door handhavers verwijderde fiets willen ophalen, kunnen dat in de toekomst toch niet in de buurt van Amsterdam Centraal doen. Een plan voor een eventuele nieuwe locatie in de ongebruikte tramtunnel bij het station is van de baan.

Het Fietsdepot staat nu nog in Amsterdam-Westpoort. Het stadsbestuur overwoog het te verplaatsen zodat het beter bereikbaar zou zijn voor de handhavers die de verwijderde fietsen in hun auto zouden brengen. Eerder kwam 70 procent van de weggehaalde fietsen nog uit het centrum.

Minder dan de helft

Wethouder Egbert de Vries laat vandaag in een brief aan de gemeenteraad weten dat die situatie veranderd is. Al voor 2020 kwam al minder dan de helft van de weggehaalde fietsen uit het centrum. Dat kwam vooral door het gestegen aantal verwijderde fietsen uit Zuid en Oost.

"Het efficiencyvoordeel voor handhaving van een locatie van het fietsdepot in het centrum komt hiermee voor een belangrijk deel te vervallen", vindt De Vries. "Met de expliciete inzet op stimulering van fietsgebruik in de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West is het bovendien aannemelijk dat het aandeel verwijderde fietsen buiten het centrumgebied ook de komende jaren verder zal stijgen."

Satteliet-depots

Het stadsbestuur heeft nu ambtenaren gevraagd om de mogelijkheid van 'satteliets-depots' te onderzoeken. De Vries: " Het gaat hier om de mogelijkheid verwijderde fietsen tijdelijk te bewaren op locaties, zoals fietsenstallingen, dichtbij de kniplocaties, vooral op plekken waar veel gehandhaafd wordt." Gehoopt wordt dat er dan meer verwijderde fietsen opgehaald worden.

Het afzien van het gebruik van de oude tramtunnel scheelt de gemeente naar schatting ook zo'n dertien miljoen euro.