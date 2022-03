Hogere salarissen ambtenaren kosten gemeente Amsterdam 41 miljoen euro

De nieuwe cao voor gemeentelijk personeel heeft effect op de begrotingen van de gemeente van 2021 en 2022. Er is in totaal 41 miljoen euro extra nodig. Wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) benadrukt tegelijkertijd dat ze enthousiast is over de nieuwe afspraken.

Anmbtenaren protesteerden vorig jaar voor een betere cao, die er uiteindelijk dus kwam. De salarissen werden op 1 december 2021 structureel met 1,5 procent verhoogd en op 1 april 2022 structureel met 2,4 procent. Ook ging het minimumsalaris naar 14 euro per uur. Onkostenvergoeding Verder hebben alle medewerkers die op 3 november 2021 in dienst waren een corona-onkostenvergoeding van bruto 300 euro en een eenmalige pensioengevende uitkering van bruto 900 euro gekregen. Wie volgens afspraak thuis werkt, ontvangt sinds januari 2022 een vergoeding van 2 euro netto per dag. Meliani zegt dat de gemeente zich meermaals hard heeft gemaakt voor het hogere minumloon. "Een minimumloon van 14 euro per uur is belangrijk om te kunnen voorzien in basisbehoeften." Ook is het stadsbestuur blij met de 'behoorlijke loonsverhoging' met de eenmalige uitkeringen. "Hiermee kunnen stijgende kosten voor levensonderhoud deels worden opgevangen."

Het stadsbestuur zal de gemeenteraad later informeren over de de wijze waarop het effect op de begroting verwerkt gaat worden. Volgens Meliani wordt er rekening gehouden met de 'draagkracht van de organisatie, ook in relatie tot eerdere taakstellingen'. In 2023 zullen de personeelskosten nog verder oplopen, als gevolg van extra bovenwettelijke verlofdagen. Meliani: "Dit houdt een financieel risico in dat nog niet is verwerkt in de vermelde tegenvaller. De omvang van dit risico is afhankelijk van de mate waarin deze extra verlofdagen kunnen worden opgevangen met de huidige personele capaciteit."