Bergense verenigingen hebben na brand eindelijk weer onderkomen: nieuwe Beeck is bijna af

Vierenhalf jaar nadat het oude sportcomplex in Bergen in vlammen opging , staat er op dezelfde plek een gloednieuw gebouw. Het is nog niet helemaal af, maar het zwembad dat zich in het complex bevindt, wordt alvast gevuld met water.

"Volgens mij het duurzaamste gebouw van Nederland", vertelt Peter van Huissteden, die wethouder was ten tijde van de brand. "Als je kijkt naar de huidige energieprijzen, dan is het heel goed dat we een goed geïsoleerd zwembad hebben gebouwd."

Inmiddels staat er een gloednieuw complex dat bovendien volledig energieneutraal is. Er wordt gebruik gemaakt van 1200 zonnepanelen op het dak, warmtepompen, ledverlichting en het gebouw is volledig gasloos.

" Vreselijk om te zien ", noemde een omstander wat er op 13 oktober 2017 van de brand van het oude sportcomplex De Beeck was overgebleven. Het gebouw waar Bergenaren jarenlang gegymd, gedanst, gezwommen en vergaderd hadden, was die nacht in vlammen opgegaan. De brand bleek te zijn aangestoken, maar tot op de dag van vandaag is onbekend wie er achter zat.

"Regelmatig vragen mensen me, wanneer is de Beeck nu klaar? Dan kan ik er weer naartoe."

Het nieuwe gebouw is, net als het oude, multifunctioneel. Voor de lokale politiek is er een raadszaal, voor de jeugd een jongerencentrum. Daarnaast komt er een sportschool, biljartzaal en dus ook een zwembad.

Symbolisch moment

Daar werd vrijdag het eerste water ingespoten. Een symbolisch moment, waarbij Jolein ten Have mocht helpen. Jolein is één van de kinderen die met lieten zien wat ze in het complex wilden zien. 'Ik wil het zwembad trug', was de boodschap van Jolein. "Daar zijn we nu druk mee bezig", vult huidig wethouder Jan Houtenbos aan.

Volgens Van Houtenbos is het belangrijk dat er weer een mulifunctioneel complex is in Bergen. Alle verenigingen die in het vorige gebouw hun plek hadden, kunnen nu eindelijk weer terugkomen." Veel verenigingen moesten na de brand uitwijken naar een onderkomen in een andere gemeente. "Regelmatig vragen mensen me, wanneer is de Beeck nu klaar? Dan kan ik er weer naartoe.''

Deze mensen moeten nog een paar maanden wachten. Het is de bedoeling dat het complex op 1 september in gebruik genomen wordt.