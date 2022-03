Bewoners Riekerhaven protesteren bij hoofdkantoor van woonstichting De Key

Bewoners van startblok Riekerhaven in Amsterdam hebben vanmiddag geprotesteerd bij het hoofdkantoor van woonstichting De Key. Eerder gingen de bewoners ook al in huurstaking. Studenten en statushouders die op Riekerhaven wonen voelen zich niet veilig in het complex. Tijdens de storm vorige maand waaide een groot deel van het dak naar beneden, maar problemen zijn er al langer.

Een van de demonstranten is Bambi. "We eisen een volledige inspectie van de gebouwen door een onafhankelijke inspecteur, voor de veiligheid. We willen dat er wat wordt gedaan aan de straatintimidatie die al langere tijd gaande is, en we willen dat het achterstallig onderhoud wordt ingehaald."

De Key is met de bewoners in gesprek, maar dat is volgens Lidy van der Schaft - directeur wonen van De Key - nooit anders geweest. "We spreken dagelijks met de bewoners. En er komen wel oplossingen, alleen veel dingen herhalen zich. Bijvoorbeeld een ongedierteplaag die zich herhaald, of sloten die kapot zijn. De sinkholes, daar weten we alles van. Dat is de grond die dat doet. Dat maken we weer. Dus we maken echt de dingen die gemaakt moeten worden."

Maar de bewoners houden voet bij stuk. Er is veel te veel achterstallig onderhoud. En zolang er niets aan de situatie verandert, wordt er ook geen huur betaald.