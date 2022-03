Kinderlooproute 'kabouterpad' feestelijk geopend in Enkhuizen

Dwergje Berend neemt de kinderen door het Snouck van Loosenpark, de stad en langs de haven. Ook wethouder Dorus Luyckx is blij met de nieuwe wandelroute: "We nodigen graag alle ouders en opa's en oma's uit om samen met hun kinderen lekker naar buiten te gaan en te bewegen," zo vertelt hij tijdens de opening. "Het nieuwe kabouterpad maakt dit extra leuk en stimuleert kinderen om actief buiten te spelen. Laten we samenwerken aan een gezonde toekomst van de jeugd.”

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]