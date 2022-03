Commissaris van de Koning over oorlog in Oekraïne: 'Lijkt wel een bad movie'

De commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, sprak zich in het programma Lunchroom op NH Radio uit over de situatie in Oekraïne en de vluchtelingenproblematiek die daar nu bij komt kijken. Ook Van Dijk wordt op dagelijkse basis geconfronteerd met de situatie in het buitenland. "Je kunt nog geen krant openslaan of je ziet al dat banden met Rusland worden doorgeknipt. Het is bijna onwerkelijk ook, een soort van bad movie waar je in zit."

Recent werd bekend gemaakt dat de veiligheidsregio's in de provincie zich klaar moeten maken voor het opvangen van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. In Noord-Holland zijn dat vijf Veiligheidsregio's - waarvan per regio 2.000 plekken - met in totaal 10.000 opvanglocaties voor deze vluchtelingen.

Quote "Mijn grootste zorg is dat we onderscheid gaan maken tussen de ene en de andere asielzoeker" ARTHUR VAN DIJK - COMMISSARIS VAN DE KONING

"De eerste zijn in Zaanstad al opgevangen", vertelt Van Dijk. Maar is het realistisch om binnen zo'n korte tijd - met de door het kabinet gestelde vijf dagen - zoveel plekken vrij te maken? "Die vraag wordt natuurlijk niet gesteld, we moeten dat gewoon met zijn allen gaan doen. Maar eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat we al met een hele zware klus bezig waren", benadrukt Van Dijk. "Voor de reguliere vluchtelingenopvang hadden we al een enorme achterstand, een enorm probleem." Om de tafel Van Dijk zit als rijksheer, het verlengstuk van de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken, een 'provinciale regietafel' voor. "De Veiligheidsregio's zitten daar aan tafel en daar proberen we met elkaar die opvang te regelen. Maar ik heb geen instrumenten, geen dwang of koffer met geld. Maar doe dit door afspraken met gemeenten te maken." Dit lukt deels, maar de 'gewone enorme toestroom van asielzoekers' is in de afgelopen jaren volgens de commissaris van de Koning zo ontzettend toegenomen dat dit 'grote zorgen oproept'. "Mijn grootste zorg is dat we onderscheid gaan maken tussen de ene en de andere asielzoeker." De Veiligheidsregio's in de provincie zijn op dit moment verantwoordelijk om opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne te regelen. "We gaan wel meer ondersteuning vanuit de provincie inzetten om deze toestand te ondersteunen." 'Het moet lukken' "Hotels, vakantieparken", zouden opvangplekken kunnen zijn, vertelt Van Dijk. "Cruiseschepen die voorlopig vanwege Covid nog geen boekingen hebben, worden nu al gebruikt en dat werkt goed." Belangrijk is om de lange termijn in de gaten te houden, in verband met regelgeving, voordat mensen weer terug kunnen keren naar hun thuisland.

Quote "Of het gaat lukken? Het moet lukken!" ARthur van dijk - commissaris van de koning

"Er zijn wel al lijsten voor plekken die geschikt zijn voor opvang, hier waren we al mee bezig. Er is nu heel veel compassie met Oekraïne, maar ik kan je zeggen na de bezoeken deze week, mag die compassie voor een aantal asielzoekers die met recht hier asiel aanvragen uit andere landen er ook zijn", aldus Van Dijk. Of het de Veiligheidsregio's in de provincie lukt om op korte termijn 10.000 plekken vrij te maken? "Of het gaat lukken? Het moet lukken!", dat is één ding waar Van Dijk zeker van is. "Je moet als bestuurder nu wel presteren en durven te beslissen en dat is nu meer dan belangrijk." Het hele gesprek met Arthur van Dijk is terug te luisteren via onze Lunchroom-podcast.